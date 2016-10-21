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Made in Rize

Made in Rize
İstanbul'da yaşayan Sadri Kopuz, Rize'deki arsasına ev yapmaya karar verdi. Kopuz, arsasından geçen mahalle yolunun üzerine beton kolonlar dikerek 3 katlı bina yaptı. Böylelikle hem istediği binayı inşa etti hem de araç trafiğini olumsuz etkilemedi.
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