Made in Rize

İstanbul'da yaşayan Sadri Kopuz, Rize'deki arsasına ev yapmaya karar verdi. Kopuz, arsasından geçen mahalle yolunun üzerine beton kolonlar dikerek 3 katlı bina yaptı. Böylelikle hem istediği binayı inşa etti hem de araç trafiğini olumsuz etkilemedi.