Kara haber

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’daki hainlere operasyon yapıldı. Çatışma çıktı Yüzbaşı Çevik ile Uzman Çavuş Özer oldu...

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Terör örgütü PKK'nın önemli geçiş güzergâhlarının bulunduğu 'da, 2 ay önce başlatılan hava destekli operasyonlar aralıksız devam etti. Irak sınırına sıfır noktada yer alan Güven Dağı bölgesinde önceki gece bir grup terörist tespit edildi. Güvenlik güçleri bölgeye operasyon düzenledi. Teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Yüzbaşı ile Uzman Çavuş edildi. 1'i ağır 5 in de yaralandığı bildirildi. Hava desteği ile çembere alınan hainlerden 21'i etkisiz hale getirildi. Şehit Özer'in (25) acı haberi memleketi Eskişehir'i, Şehit Çevik'in şehadeti ise İzmir'i kahretti. Şehit yakınları "Vatan sağolsun" diye feryat etti.
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