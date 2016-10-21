Kara haber

Terör örgütü PKK'nın önemli geçiş güzergâhlarının bulunduğu HakkariÇukurca'da, 2 ay önce başlatılan hava destekli operasyonlar aralıksız devam etti. Irak sınırına sıfır noktada yer alan Güven Dağı bölgesinde önceki gece bir grup terörist tespit edildi. Güvenlik güçleri bölgeye operasyon düzenledi. Teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Yüzbaşı Ozan Özgür Çevik ile Uzman Çavuş Murat Özerşehit edildi. 1'i ağır 5 askerin de yaralandığı bildirildi. Hava desteği ile çembere alınan hainlerden 21'i etkisiz hale getirildi. Şehit Özer'in (25) acıhaberi memleketi Eskişehir'i,Şehit Çevik'in şehadeti ise İzmir'ikahretti. Şehit yakınları "Vatansağolsun" diye feryat etti.
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