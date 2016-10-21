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'da DEAŞ'lı 3 canlı bomba yakalandı

’da terör örgütü 'e yönelik düzenlenen da Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbulda DEAŞlı 3 canlı bomba yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü 'in sansasyonel eylem yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı.Çalışma kapsamında Esenyurt, Kağıthane ve Küçükçekmece'de belirlenen adreslere adreslere eş zamanlı düzenlendi. Operasyon kapsamında, Suriye uyruklu kayıtlı Muhammed Hayır R., Ukeyl Halil E. ve Ahmed H. İsimli 3 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı.
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  • 21 Ekim 2016, Cuma 18:26
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ramba Samba Ramba Samba

Şeriatın kestiği parmak acımaz - Parmaklarini dograyin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.10.2016 20:16
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