Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DAEŞ'in sansasyonel eylem yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı.Çalışma kapsamında Esenyurt, Kağıthane ve Küçükçekmece'de belirlenen adreslere adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Suriye uyruklu kayıtlı Muhammed Hayır R., Ukeyl Halil E. ve Ahmed H. İsimli 3 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı.
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Şeriatın kestiği parmak acımaz - Parmaklarini dograyin
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