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İletişim kesildi!

İletişim kesildi!
FETÖ'nün şifreli iletişim sistemi ByLock'u 'çözen' ve Emniyet İstihbarat, bu kez örgüt elebaşlarının HTS kayıtlarını mercek altına aldı. Kanlı örgütün sözde lider kadrosunun telefon konuşmalarını içeren 'lerle ilgili inceleme başlatıldı. Söz konusu kayıtların 10 yıl geriye dönük olarak araştırılacağı açıklandı. Sistemin deşifre edilmesiyle kamuda tasfiye edilecek isimler listesinin de artacağı vurgulandı.

ERKAM ÇOBAN
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