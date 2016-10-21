İletişim kesildi!

FETÖ'nün şifreli iletişim sistemi ByLock'u 'çözen' MİT ve Emniyet İstihbarat, bu kez örgüt elebaşlarının HTS kayıtlarını mercek altına aldı. Kanlı örgütün sözde lider kadrosunun telefon konuşmalarını içeren HTS'lerle ilgili inceleme başlatıldı. Söz konusu kayıtların 10yıl geriye dönük olarakaraştırılacağı açıklandı. Sistemin deşifre edilmesiyle kamuda tasfiye edilecek isimler listesinin de artacağı vurgulandı.
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