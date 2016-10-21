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İhaneti ispatladı yı aldı

İhaneti ispatladı cezayı aldı
İzmir'de eşiyle birlikte gayrimenkul danışmanlığı işi yapan Nail K. (34), 4 yıllık eşi Arzu K.'nın kendisini aldattığını belirterek boşanma sı açtı. de eşi Arzu K.'nın yasak aşkı olduğunu belirten Nail K., haklı olduğunu ispatlamak için işyerinde eşinin haberi olmadan çekilen kamera kayıtlarını mahkemeye delil olarak sundu. Arzu K.'nın görüntülerde ofiste buluştuğu yasak aşkıyla öpüştüğünü belirten Nail K., boşanmak istediğini ifade etti. Görüntüleri kabul eden Arzu K., eşinin de kendisini aldattığını ve boşanmayı kabul ettiğini söyledi. Hakim çifti boşadı. Arzu K., eşinin kendisini gizlice görüntülemesinden dolayı da şikayetçi oldu. Bunun üzerine yeniden mahkemeye çıkan Nail K.'ya 'Kişinin özel hayatının gizliliğini ihlal' ettiği için 1 yıl 2 ay hapis sı verildi. Hapis cezası para cezasına çevrilen Nail K.'nın 5 yıl süreyle denetim altında tutulmasına karar verilerek, hükmün açıklaması ertelendi.

Ali EYCE
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