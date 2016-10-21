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barajı geçti

Fıs fıs İsmail barajı geçti
Çocuklar Duymasın dizisinin 'i ''e yarışmacı olarak katıldı. Asıl mesleği ambulans şoförlüğü olan Süleyman Yağcı, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Baraj sorularına verdiği doğru yanıtlarla 15 bin liralık para ödülü almaya hak kazanan Yağcı'nın, barajı geçtikten sonra karşılaştığı soruda seyirci jokerini kullanması ise elenmesine sebep oldu. Barajı geçtikten sonra "Lakabı 'leğen kemiği' olan şarkıcı kimdir?" sorusu ile karşılaşan İsmail Yağcı'nın, 'A-Tina Turner, B-Shakira, C-Freddie Mercury, D-Elvis Presley' şıklarından Tina Turner'a takılması izleyenleri kahkahaya boğdu.
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