Fıs fıs İsmail barajı geçti

Çocuklar Duymasın dizisinin Fıs Fıs İsmail'i 'Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak katıldı. Asıl mesleği ambulans şoförlüğü olan Süleyman Yağcı, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Baraj sorularına verdiği doğruyanıtlarla 15 bin liralık paraödülü almaya hak kazanan Yağcı'nın,barajı geçtikten sonrakarşılaştığı soruda seyircijokerini kullanmasıise elenmesine sebepoldu. Barajı geçtikten sonra "Lakabı 'leğen kemiği' olan şarkıcı kimdir?" sorusu ile karşılaşan İsmail Yağcı'nın, 'A-Tina Turner, B-Shakira, C-Freddie Mercury, D-Elvis Presley' şıklarından Tina Turner'a takılması izleyenleri kahkahaya boğdu.
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