Bakan Ağbal'ın verdiği bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye ait kasalarda 385 milyon lira nakit ve 87 milyon lira çek ve senede anında el konuldu. Toplam 4 bin 482 FETÖ bağlantılı kurum kapatıldı, bunlara ait 3 bin 361 bina, 7.2 milyon metrekare arazi devlet adına tescil edildi. Bakan Ağbal, "FETÖ bağlantılı olup memurluktan atılanlar parasını kaçırmaya çalışıyor. Mal varlıkları dondurulanların sayısı 1.000'i geçti" dedi. Maliye Bakanı Ağbal, Sabah Gazetesi'nden Okan Müderrisoğlu'na FETÖ ile mücadele süreci ve ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ANINDA MÜDAHALE:

Kanun Hükmünde Kararname'nin yayınlandığı gecenin sabahı 81 ilde büyük bir çalışma yapıldı. İlgili binalar anında mühürlendi. Çatal bıçağa kadar kayda alındı. Nakit, çek, senet her çeşit varlıklara el konuldu, tutanak altına alındı.

DUDAK UÇUKLATAN LİSTE:

FETÖ bağlantılı toplam 4 bin 482 kurum devlete devredildi. Bunlar arasında 35 özel hastane, tetkik merkezi, poliklinik, 2.380 özel öğretim kuruluşu, pansiyon, yurt, 1.156 vakıf, dernek binası, 15 üniversite, 31 sendika federasyon binası, 709 dershane binası, 64 özel radyo, televizyon kuruluşu, 92 gazete, dergi, dağıtım kanalı bulunuyor. Bunlara ait 3 bin 361 adet, 7.2 milyon metrekare taşınmaz tespit edildi.

472 MİLYON LİRA ÇIKTI:

FETÖ'cü kuruluşların kasasından çıkan 472 milyon liralık nakit, çek ve kambiyo senetlerine el konuldu. Şahısların FETÖ şirketleri ile kurumlarından 400 milyon lira alacağı var. Devralma öncesi bunlarla iş yapan iyi niyetli vatandaşların alacakları ödenecek. Bunun için tespit çalışmaları devam ediyor.

BİR KURUŞ VERMEYİZ:

FETÖ'cü kuruluşların borcu için bütçeden tek kuruş verilmeyecek. Halen mal varlıkları değer tespiti sürüyor. Ödeme, bu malların değerlendirilmesi üzerinden gelişecek. Binlerce taşınmaz var. Devraldığımız varlıkların değerlerinden karşılayacağız.

BANKALARA MESAJ:

Bankaların da alacakları, gayri nakdi kredileri var. Mağduriyete yol açılmaması önemli. Finans kuruluşlarının sıkıntı yaşamaması için her türlü tedbiri aldık.

ŞANTAJLA ALDILAR:

Türkiye'nin dört bir yanında milyarlarla ifade edilen varlığa sahipler. Bu varlıkları ticaret yapıp kazanmadılar, devletin iyi niyetini kötüye kullanmışlar. Arsalar kamudan alınmış. Himmet denen çıkar ekseni içinde zorlama yoluyla kaynak toplanmış. Şimdi milleten alınanlar yine millete dönüyor.

ŞİRKETLER TAKİPTE:

FETÖ'nün en önemli ayaklarından biri de şirketler ve finansman. Şirketler ayağında savcılıklar soruşturmalarına devam ediyor. FETÖ kontrolü olduğu yargı kararı ile tespit edildiğinde devlet el koyacak.

TRANSFERLER DURDU:

FETÖ örgütüyle bağlantılı olup memurluktan atılanların birçoğu paralarını bankalardan kaçırmak, yurtdışına çıkarmak istiyor. Bankalar bu talepler geldiğinde şüpheli işlem olarak MASAK'a bildiriyor. Transfer işlemlerini durduruyoruz. Savcılıklara suç duyurusunda bulunuyoruz. Her gün imza geliyor. Şu anda binin üzerinde hesap donduruldu.

REFERANDUM BÜTÇESİ:

Başkanlık sisteminin halk oyuna götürülmesi ekonomide algıyı olumlu noktaya taşır. Referandum harcamalarının finansmanında sıkıntı olmaz. Maliye'nin yedek bütçesinden karşılanır.

8.5 MİLYARLIK SATIŞ:

2B'de şu ana kadar 450 bin arsayı sattık. Yaklaşık 8.5 milyarlık satış, 5.5 milyar lira civarında tahsilat yaptık.

AYAĞIMIZA SIKMAYALIM:

Ekonomide karamsar tablo üretmeye çalışıyorlar. Karamsar hava ayağımıza kurşun sıkmaktır. Dışarıda duyulan güven içerden daha fazla.

VERGİ ARTIŞI YOK:

Meclis'teki Gelir Vergisi Yasa Tasarısı'nın zenginleştirilmesi gerekiyor. İhracat ve teşvikle ilgili düzenlemeler yapılacak. KDV'de artış yapmayacağız.

ASGARİ DÜZENLEMESİ TAMAM:

Asgari ücretin vergi dilimine takılmamasına yönelik çalışma tamamlandı. 1 Kasım itibarıyla asgari ücreti 1300 liranın altına düştüyse asgari geçim indirimi ile aradaki fark tamamlanacak.

MOODY'S KULLANILDI:

Cumhurbaşkanımızın açıklamasının üzerine bir kart atıldı. Moody's de o kartta kullanıldı. Oysa Türkiye ile ilgili bölgede müthiş bir olumlu algı var. (Fitch böyle bir hamle yapar mı?) Musul'da Türkiye güçlü kazanım elde ederse siyasi konjonktüre bağlı olarak oradan destek gelebilir.

2017 DAHA İYİ OLACAK:

Türkiye ekonomisi 2017'de daha iyi bir noktaya gelecek. Büyüme oranlarının arttığını, enflasyonun azaldığını, cari işlemler açığının sürdürülebilir sevide kaldığını göreceğiz. Kamuya yaklaşık 60 bin personel alınacak. Kamu hizmetlerinde herhangi bir aksamaya meydan verilmeyecek.

32 MİLYARLIK YAPILANDIRMA:

Yapılandırmaya ilişkin başvuru rakamları hızlı bir şekilde artıyor. 19 Ekim itibarıyla 3 milyon 980 bin 450 başvuru aldık. Bu kapsamda da 32 milyar 727 milyon 948 bin liralık bir alacağı yapılandırmışız.

GIDA FİYATLARI AŞIRI OYNAK:

Gıda fiyatlarında yıl içinde aşırı oynaklıklar var. Ürün fiyatları, mevsimsel etkilerin haricinde de başka faktörler tarafından yükseltiliyor veya alçaltılıyor. Onun için Gıda Komitesi'ni kurduk. Birçok sektörel tedbir alındı.