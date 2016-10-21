Elektrik alamadı

Erzurum'da 'Dadaş mucit' lakaplı elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı (54), elektrikte voltaj cihazı geliştirdiğini söyleyerek tanıtım için Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i davet etti. Taşbaşı,işyerinin önüne kokteylhazırladı, kesmek için bir de500 liraya kurbanlık koç satınaldı. İşleri bittikten sonrakurbanlık koçun yanındaoturup heyecanla protokolüyelerinin gelmesini bekledi. Yaklaşık 1 saat bekleyen mucit kimse gelmemeyince hayal kırıklığı yaşadı. Taşbaşı, yeni icadının 220 volt elektriği 280'e yükselttiğini savundu.
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