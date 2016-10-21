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Elektrik alamadı

Elektrik alamadı
Erzurum'da 'Dadaş ' lakaplı elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı (54), elektrikte voltaj cihazı geliştirdiğini söyleyerek tanıtım için Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i davet etti. Taşbaşı, işyerinin önüne kokteyl hazırladı, kesmek için bir de 500 liraya kurbanlık koç satın aldı. İşleri bittikten sonra kurbanlık koçun yanında oturup heyecanla protokol üyelerinin gelmesini bekledi. Yaklaşık 1 saat bekleyen mucit kimse gelmemeyince hayal kırıklığı yaşadı. Taşbaşı, yeni icadının 220 volt elektriği 280'e yükselttiğini savundu.
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