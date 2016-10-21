Mehmetçik, sınırımızı hainlerden arındırdı. Hedef DEAŞ ’ın yuvalandığı El Bab’tı. Ancak ABD’nin arkasına sığınan terör örgütü YPG, bu harekatı bozmaya çalıştı. Bunun üzerine Türk jetleri havadan kan lobisine bomba yağdırıp oyunu ortadan kaldırdı
Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ile dünyanın yapamadığını yaptı. Özgür Suriye Ordusu, TSK'nın kontrolünde operasyona başladı. Başta Cerablus olmak üzere sınır DEAŞ'tan arındırıldı. Sıra terör örgütü DEAŞ'ın yuvalandığı noktalardan olan El Bab'a geldi. Ancak ciritattığı yerlere ABD bayrağı asanYPG, bu operasyonu kesmekistedi. YPG'li hainler Çarşamba günü Mare'nin güneyindeki Maarrat Um Hawsh bölgesindeki bazı yerleri işgal edip, doğudaki El Bab'a ilerlemeye başlayınca Mehmetçik harekete geçti. Türk savaş uçakları ile Mare'nin güneyindeki PYD/YPG hedefleri yerle bir edildi. 200 YPG'li teröristin öldürüldüğü değerlendirilen harekatta 18 hedefe toplam26 bomba atıldı. Hainlerin silahve mühimmat deposu olarakkulandığı 9 bina ortadankaldırıldı. Ayrıca 1 zırhlı araç ile ikisi silahlı 4 araç imha edildi. Böylece Afrin ile Münbiç'in de YPG tarafından birleştirilerek PKK koridorunun oluşturulması kritik bir operasyonla önlenmiş oldu. Öte yandan Musul'da koalisyongüçlerinin DEAŞ hedeflerineyönelik başlattığı operasyon dünde devam etti. 20 köyün terör örgütüDEAŞ'tan geri alındığı belirtildi.
TELSİZ KONUŞMALARINA YANSIDI Türksavaş uçaklarının YPG'literöristlere verdirdiği büyükkayıp, hainlerin telsiz konuşmalarınada yansıdı. Celal Çevrim adlı terörist,ölenlerin sayısının fazla olduğunu belirtti.Kurtay Çevrim adlı bir başka terörist ise aciltakviye gerektiğini, yaralıları dahi taşıyacakadam bulamadıklarını belirtti. Nesrin Çevrimadlı bir diğer teröristin de, yanlarındabulunan arkadaşlarının çoğunun öldüğünü,sağ olanları da zeytinliklerin arasınagötürdüğünü söyledi. Teröristlerdiğer konuşmalarında da anibaskın yediklerini itirafetti.
ABD, Demokratik Suriye Güçleri adlı bir grup oluşturdu. Ancak bunların içi YPG'li doluydu. YPG'liler ele geçirdikleri yere ABD bayrağı asarken, ABD'liler de omzuna YPG arması taktı!
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