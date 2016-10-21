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El Bomba!

Mehmetçik, sınırımızı hainlerden arındırdı. Hedef ’ın yuvalandığı El Bab’tı. Ancak ’nin arkasına sığınan terör örgütü , bu harekatı bozmaya çalıştı. Bunun üzerine Türk jetleri havadan kan lobisine bomba yağdırıp oyunu ortadan kaldırdı

El Bomba!
Türkiye, ile dünyanın yapamadığını yaptı. , TSK'nın kontrolünde a başladı. Başta olmak üzere sınır 'tan arındırıldı. Sıra terör örgütü DEAŞ'ın yuvalandığı noktalardan olan El Bab'a geldi. Ancak cirit attığı yerlere ABD bayrağı asan YPG, bu operasyonu kesmek istedi. 'li hainler Çarşamba günü Mare'nin güneyindeki Maarrat Um Hawsh bölgesindeki bazı yerleri işgal edip, doğudaki El Bab'a ilerlemeye başlayınca Mehmetçik harekete geçti. Türk savaş uçakları ile Mare'nin güneyindeki /YPG hedefleri yerle bir edildi. 200 YPG'li teröristin öldürüldüğü değerlendirilen harekatta 18 hedefe toplam 26 bomba atıldı. Hainlerin silah ve mühimmat deposu olarak kulandığı 9 bina ortadan kaldırıldı. Ayrıca 1 zırhlı araç ile ikisi silahlı 4 araç imha edildi. Böylece Afrin ile Münbiç'in de YPG tarafından birleştirilerek PKK koridorunun oluşturulması kritik bir operasyonla önlenmiş oldu. Öte yandan Musul'da koalisyon güçlerinin DEAŞ hedeflerine yönelik başlattığı operasyon dün de devam etti. 20 köyün terör örgütü DEAŞ'tan geri alındığı belirtildi.

TELSİZ KONUŞMALARINA YANSIDI
Türk savaş uçaklarının YPG'li teröristlere verdirdiği büyük kayıp, hainlerin telsiz konuşmalarına da yansıdı. Celal Çevrim adlı terörist, ölenlerin sayısının fazla olduğunu belirtti. Kurtay Çevrim adlı bir başka terörist ise acil takviye gerektiğini, yaralıları dahi taşıyacak adam bulamadıklarını belirtti. Nesrin Çevrim adlı bir diğer teröristin de, yanlarında bulunan arkadaşlarının çoğunun öldüğünü, sağ olanları da zeytinliklerin arasına götürdüğünü söyledi. Teröristler diğer konuşmalarında da ani baskın yediklerini itiraf etti.

, Demokratik Güçleri adlı bir grup oluşturdu. Ancak bunların içi YPG'li doluydu. YPG'liler ele geçirdikleri yere ABD bayrağı asarken, ABD'liler de omzuna YPG arması taktı!
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