Dink cinayetinde Zekeriya Öz bombası!

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesi olayındaJandarma bağlantısına ilişkin yürütülen soruşturmada savcılık ilginç bir isme ulaştı. Cinayet döneminde firari eski savcı Zekeriya Öz'ün olaya adı karışan ve dosyada şüpheli olan Jandarma İstihbaratçı Muharrem Demirkale ile cinayet döneminde yoğun şekilde telefon trafiği tespit edildi.

O İSİM MUHARREM DEMİRKALE!

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü'nün tespitlerine göre, Hrant Dink öldürüldüğü sırada çevresinde bulunan ve Bakırköy'deki evi ile kitapçısı çevresinde dolaştığı belirlenen jandarmaları yönlendiren ve koordinasyonu yapan isim o dönem Yüzbaşı rütbesiyle İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde Amir olarak görev yapan Muharrem Demirkale idi.



TELEFONU İNCELENDİ

15 Temmuz darbe girişimi günü Jandarma Genel Komutanlığı önünde darbeci askerlerle birlikte gözaltına alınıp tutuklanan Muharrem Demirkale Hrant Dink cinayeti soruşturmasına da dahil edildi. Demirkale'nin kullandığı telefonun geçmişe yönelik ayrıntıları çıkarıldı.

ZEKERİYA ÖZ İLE 7 GÖRÜŞME

Muharrem Demirkale'nin Ali Fuat Yılmazer'in yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli müdür ve müdür yardımcıları Erol Demirhan ve Metin Canbay ile irtibatı belirlendi. Demirkale'nin ayrıca firari eski savcı Zekeriya Öz ile cinayetten bir gün önce 3 kez ve cinayetten bir gün sonra 2 kez olmak üzere toplamda 7 kez görüşme yaptığı tespit edildi. Demirkale savcılıktaki ifadesinde 7 şüpheli görüşmenin içeriklerini hatırlayamadığını belirtti.

ZEKERİYA ÖZ'E DE SORULACAK

FETÖ şüphelisi olan Muharrem Demirkale'nin örgütün amaçları doğrultusunda Hrant Dink cinayetinin planlanmasında, cinayet öncesi, cinayet günü ve sonrasında aktif görev aldığı ve cinayetin işlenmesine katıldığı ileri sürüldü. Zekeriya Öz'ün de yakalandığı takdirde söz konusu görüşmeler ile ilgili ifadesine başvurulacağı öğrenildi.



NAZİF KARAMAN/SABAH