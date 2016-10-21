Celepoğlu Dink cinayetinden tutuklandı

Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Jandarma görevlilerinin ihmali iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, mahkeme MİT TIR'larının durdurulması soruşturmasında tutuklanan eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ile cinayet döneminde İstanbul Jandarma'da çalışan Albay Muharrem Demirkale ile Astsubay Yavuz Karakaya hakkında tutuklama kararı verdi.

CELEPOĞLU, ÇAĞLAYAN'DA

Dink cinayetinin kilit isimlerinden olduğu iddia edilen Albay Muharrem Demirkale ile astsubay Yavuz Karakaya, 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları için FETÖ üyeliğinden Ankara'da tutuklanmıştı. Hamza Celepoğlu, Muharrem Demirkale ve Yavuz Karakaya'nın sevk edildikleri Silivri Cezaevi'den Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

MEHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Celepoğlu, Demirkale ve Karakaya, Dink cinayetini soruşturmasını yürütülen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından şüpheli olarak ifadesi alındı. Üç şüpheli ifade işlemlerinin tamamlanması ardından "Kasten öldürme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma"suçlamasıyla tutuklandı.