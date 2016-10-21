ABD'li bakan, prensip anlaşmasının, ileride Türkiye'nin Musul'u DAEŞ'ten kurtarma operasyonunda rol almasına izin verebileceğini belirtti.
Ankara ziyaretinin sonunda gazetecilere açıklama yapan Carter, "Prensipte anlaşma sağlandı ancak şu anda işin uygulama kısmıyla ilgili çözüm üretmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin rolünü Irak'ın da onaylaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Carter daha önce yaptığı açıklamada da Türkiye, Musul operasyonunda olmalı demişt
Carter: Türkiye ve Irak prensipte anlaştı
ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Musul operasyonu ile ilgili kritik bir açıklama yaptı
ABD'li bakan, prensip anlaşmasının, ileride Türkiye'nin Musul'u DAEŞ'ten kurtarma operasyonunda rol almasına izin verebileceğini belirtti.
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Carter Doktrini Pozisyonumuzu açıkça ortaya koyalım: İran Körfezi'nde kontrolü ele geçirmek için dışarıdan gelecek herhangi bir müdahaleyi, ABD'nin hayati çıkarlarına karşı bir tehdit olarak göreceğiz ve bunu engellemek için askeri güç kullanmak dahil, gereken her türlü tedbiri alacağız. NSA Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brzezinski tarafından kaleme alınan konuşma metni ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, 23 Ocak 1980 Doktrinin uygulanması: Carter yönetimi, 1979 Aralık'ından 1980 Şubatına kadar sürdürülen çalışmalar sonucunda Acil Müdahale Ortak Görev Gücü (RDJTF) oluşturmuştu. (Bu güç daha sonra CENTCOM'a dönüşüyor ve 1991'deki Çöl Fırtınası Operasyonu'nda, 1998 Aralık ayındaki Çöl Tilkisi Harekatı'nda ve 2003 Mart'ındaki Irak İşgalinde geniş ölçüde kullanılıyordu.) ABD İran Körfezi'ndeki ve Hint Okyanusu'ndaki askeri deniz gücünü arttırıyordu. Kaynak: wikipedia
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