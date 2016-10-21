Carter: Türkiye ve Irak prensipte anlaştı

ABD'li bakan, prensip anlaşmasının, ileride Türkiye'nin Musul'u DAEŞ'ten kurtarma operasyonunda rol almasına izin verebileceğini belirtti.



Ankara ziyaretinin sonunda gazetecilere açıklama yapan Carter, "Prensipte anlaşma sağlandı ancak şu anda işin uygulama kısmıyla ilgili çözüm üretmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin rolünü Irak'ın da onaylaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Carter daha önce yaptığı açıklamada da Türkiye, Musul operasyonunda olmalı demişt