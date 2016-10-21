Büyükelçi Tekin, İran medyasını yalanladı!

Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanlığıtarafından çağrıldığı iddialarına ilişkin 13 Ekim Perşembe günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan Türkiye-KİK Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bir ortak bildiri kabul edildiğini hatırlatarak, İran Dışişleri Bakanlığının kendisini bu konuyla ilgili geçen hafta cumartesi günü bakanlığa çağırdığını ve konuya ilişkin görüşlerini paylaştığını ifade etti.

Kendisinin pazar günü bakanlığa giderek konuyla ilgili bilgilendirmede bulunduğunu belirten Tekin, şöyle konuştu:

"İran Dışişleri Bakanlığı tarafından geçen hafta çağrılmam, dün, İran medyası tarafından, 'Bazı Türk devlet adamlarının Musul ile ilgili İran'ı hedef alan açıklamaları hakkında Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi, İran Dışişleri Bakanlığı tarafından çağrıldı' şeklinde servis edildi. Oysa Dışişleri Bakanlığında yaptığım görüşmenin bu konuyla bir ilgisi yoktur. Üstelik görüşmenin zamanlamasıyla ilgili de yanlış bir izlenim uyandırılmıştır."