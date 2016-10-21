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Bu sevgiye engel yok

Bedensel Uğur, ailesi izin vermeyince sevgilisi Sibel’i kaçırdı. Bir ay önce resmi ları kıyılan çift şimdi düğün hazırlığında...

Bu sevgiye engel yok
Sakaryalı bedensel Uğur Yıldız, 6 yıl önce internet ortamında tanıştığı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Sibel Kınay ile arkadaşlık kurmaya başladı. 5 yıl boyunca internet ortamında konuştuğu kız arkadaşı ile 2 kez buluşabilen Yıldız, kızın ailesini evlenmek için ikna edemeyince, üçüncü buluşmada kendisi gibi engeli olan sevgilisini kaçırarak Sakarya'ya götürdü. Yaklaşık bir ay önce resmi ları kıyılan çiftin bu hafta sonu düğün töreni yapılacak. Ailelerin tanışması için Çorlu'ya gittiklerini ifade eden Yıldız, "Çorlu'da çok güzel karşılandık. Ancak geldikten sonra eşimin annesi engelimden dolayı olmaz bu iş, ev bakamaz demiş. Tabi ben bu lafların hiçbirine aldırış etmedim. Kafama koymuştum, ne olursa olsun, ne kadar zaman geçerse geçsin bu işin sonunu evlilikle noktalayacaktım. Eşime son buluşmamızda kavuşmak istediğimi söyledim o da benimle gelmeyi kabul etti. Kayınvalidemin evde olmadığı bir zaman da eşimi alarak Sakarya'ya geldik" diye konuştu. İnternet sitesinde oyun oynarken Uğur Yıldız'ın kendisine şarkı armağan ettiğini ve o anda kalbini çaldığını anlatan Sibel Kınay da "Birbirimizi sevdik. Ailesiyle geldiler beni görmeye ancak annem vermeyince öyle kaldı. Ama biz gizli görüşmeye devam ettik. 'Yapamazsınız, ikiniz de engellisiniz' dediler aldırış etmedik. Birlikte engelleri aştık ve şu anda çok mutluyuz" dedi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun talimatıyla çiftin yaşayacağı evin tüm gerekliliklerinin karşılanacağı öğrenildi.
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