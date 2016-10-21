Bu sevgiye engel yok

Sakaryalı bedensel engelli Uğur Yıldız, 6 yıl önce internet ortamında tanıştığı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Sibel Kınay ile arkadaşlık kurmaya başladı. 5 yıl boyuncainternet ortamında konuştuğukız arkadaşı ile 2 kez buluşabilenYıldız, kızın ailesini evlenmekiçin ikna edemeyince, üçüncübuluşmada kendisi gibi engeli olansevgilisini kaçırarak Sakarya'yagötürdü. Yaklaşık bir ay önce resmi nikahları kıyılan çiftin bu hafta sonu düğün töreni yapılacak. Ailelerin tanışması için Çorlu'ya gittiklerini ifade eden Yıldız, "Çorlu'da çok güzel karşılandık. Ancak geldikten sonra eşimin annesi engelimden dolayı olmaz bu iş, ev bakamaz demiş. Tabi ben bu lafların hiçbirine aldırış etmedim. Kafama koymuştum, ne olursa olsun, ne kadar zaman geçerse geçsin bu işin sonunu evlilikle noktalayacaktım. Eşime sonbuluşmamızda kavuşmakistediğimi söyledim o da benimlegelmeyi kabul etti. Kayınvalideminevde olmadığı bir zaman da eşimialarak Sakarya'ya geldik" diye konuştu. İnternet sitesinde oyun oynarken Uğur Yıldız'ın kendisine şarkı armağan ettiğini ve o anda kalbini çaldığını anlatan SibelKınay da "Birbirimizi sevdik.Ailesiyle geldiler beni görmeyeancak annem vermeyince öylekaldı. Ama biz gizli görüşmeyedevam ettik. 'Yapamazsınız, ikinizde engellisiniz' dediler aldırışetmedik. Birlikte engelleri aştıkve şu anda çok mutluyuz" dedi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun talimatıyla çiftin yaşayacağı evin tüm gerekliliklerinin karşılanacağı öğrenildi.
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