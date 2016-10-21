Bir Umut daha

Rusya'da yaşayan Azeri asıllı İrade Mustafaoğul, 16 yıl önce kaybolan oğlunun Antalya'da 9 yıldır Gülsüm Kabadayı tarafından bakılan Umut olabileceğini iddia ederek onu ziyarete geldi. Mustafaoğul 16 yılönce 7 yaşındayken kaçırılan'Kenan' isimli oğlunu aradığınıifade etti. KadınınUmut'u diğeriki oğluna çokbenzettiğinibelirten GülsümKabadayı şunlarısöyledi: "KadınUmut'u annesigibi kokladı vesevdi. Umut daonu görünceelini kaldırdı vegülmeye başladı.Umut ilk defa biryabancıya böylebir tepki verdi.Bana Rusya'dahukuki işlembaşlattığınısöyledi. Antalya'ya tekrar gelip DNA karşılaştırması yapacak. Umut artık benim oğlum gibi. Gerçek annesi çıksa bile onu vermeye niyetim yok. Ona moral versin yeter."
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