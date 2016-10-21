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Bir Umut daha

Azeri asıllı İrade Mustafaoğul, Umut’un 16 yıl önce kaybolan oğlu olduğunu söyledi

Bir Umut daha
Rusya'da yaşayan Azeri asıllı İrade Mustafaoğul, 16 yıl önce kaybolan oğlunun Antalya'da 9 yıldır tarafından bakılan Umut olabileceğini iddia ederek onu ziyarete geldi. Mustafaoğul 16 yıl önce 7 yaşındayken kaçırılan 'Kenan' isimli oğlunu aradığını ifade etti. Kadının Umut'u diğer iki oğluna çok benzettiğini belirten Gülsüm Kabadayı şunları söyledi: "Kadın Umut'u annesi gibi kokladı ve sevdi. Umut da onu görünce elini kaldırdı ve gülmeye başladı. Umut ilk defa bir yabancıya böyle bir tepki verdi. Bana Rusya'da hukuki işlem başlattığını söyledi. Antalya'ya tekrar gelip DNA karşılaştırması yapacak. Umut artık benim oğlum gibi. Gerçek annesi çıksa bile onu vermeye niyetim yok. Ona moral versin yeter."
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