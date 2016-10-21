Beşiktaşk!

İzmir Çeşme'deki bir otelde çalışan 26 yaşındaki Sedat Işık, 2 yıl önce Beşiktaş maçını izlediği sırada tanıştığı Eda Canikli'ye (25) sürpriz bir teklifte bulundu. Beşiktaş- Napoli maçını izlemeküzere bir restorana gidençift maçın başlamasını beklerkenIşık'ın arkadaşlarıda restoran dışında hazırlıkyaptı. Üzerinde, 'Evlensen ya benle, çünkü en güzel Beşiktaş'ın çocukları sever' yazılı pankart taşıyan Sedat Işık'ın arkadaşları genç çiftin bulunduğu restoranın önüne gitti. Şaşkına dönen Eda Canikli, sevgilisinin evlilik teklifini kabul etti. Ardından hep birlikte maçı izlediler.
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