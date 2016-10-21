  1. Bir Umut daha
  2. Fıs fıs İsmail barajı geçti

k!

Beşiktaşk!
İzmir Çeşme'deki bir otelde çalışan 26 yaşındaki Sedat Işık, 2 yıl önce maçını izlediği sırada tanıştığı Eda Canikli'ye (25) sürpriz bir teklifte bulundu. Beşiktaş- Napoli maçını izlemek üzere bir restorana giden çift maçın başlamasını beklerken Işık'ın arkadaşları da restoran dışında hazırlık yaptı. Üzerinde, 'Evlensen ya benle, çünkü en güzel Beşiktaş'ın çocukları sever' yazılı pankart taşıyan Sedat Işık'ın arkadaşları genç çiftin bulunduğu restoranın önüne gitti. Şaşkına dönen Eda Canikli, sevgilisinin evlilik teklifini kabul etti. Ardından hep birlikte maçı izlediler.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar