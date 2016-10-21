Başbakan: Kimin ne dediğinin önemi yok

Partisinin geleneksel hale gelen Genişletilmiş İstişare Toplantısı için Afyonkarahisar'da olan Başbakan Binali Yıldırım basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım, Suriye'de PYD'nin vurulmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye'nin Suriye'de yaptığı faaliyetler tamamen terör örgütlerini bertaraf etmeye yöneliktir. Aynı zamanda ülkemizin sınır güvenliğini sağlamaya yöneliktir. Bir yandan da DEAŞ başta olmak üzere PYD, YPG, biz bunları terör örgütü olarak kabul ediyoruz. Terör örgütlerine karşı yaptığımız mücadelede de kimin ne dediğinin önemi yok. Biz ülkemizin, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.