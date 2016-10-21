Başbakan'dan 'Başkanlık sistemi' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, "Musul'da ve Irak'ta olan işlerden Türkiye her yönüyle ilgilidir. Çünkü Irak'la bizim 350 kilometre sınırımız var. Irak topraklarından bu sınırları aşarak bölücü terör örgütü bizim başımızı ağrıtıyor. Dolayısıyla Irak'ın her şeyden önce orada barınan ve Türkiye'nin başını ağrıtan bu terör örgütlerini zapturapt altına alması lazım." dedi.

Yıldırım, "Türkiye'nin Suriye'de yaptığı faaliyetler tamamen terör örgütlerini bertaraf etmeye yöneliktir. Aynı zamanda ülkemizin sınır güvenliğini sağlamaya yöneliktir. Bir yandan da DEAŞ başta olmak üzere PYD, YPG, biz bunları terör örgütü olarak kabul ediyoruz. Terör örgütlerine karşı yaptığımız mücadelede de kimin ne dediğinin önemi yok. Biz ülkemizin, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Kimsenin toprağında, yerinde, yurdunda gözümüz yok. Kendi ülkemizin güvenliği bizim için her şeyin önünde gelir." diye konuştu.

'YETER Kİ YÜCE MECLİSİMİZ BU YOLU AÇSIN'

Başbakan Yıldırım, başkanlık sistemi tartışmalarıyla ilgili, "Bizim istediğimiz, bu sorunu vatandaş çözecek, vatandaş hep siyasetin çözemediği sorunları bugüne kadar çözerek geldi. Biz, bu anayasa değişikliği vatandaşın önüne götürüldüğünde en makul, en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Yeter ki yüce Meclisimiz bu yolu açsın." dedi.

'HAKSIZLIK VARSA DÜZELTİLECEK'

Başbakan Yıldırım, FETÖ ile mücadele kapsamında kamuda görevden almalara yapılan itirazlarla ilgili, "İtiraz sayısı 116 bin civarında ama tabii mükerrer itirazlar var, illerde, bakanlıklarda yapanlar var. Üzerinde çalışılıyor. Biz ne söyledik, haksızlık varsa düzeltilecek. Şu anda da bu çalışmaları bakanlıklarımız yapıyor. Başbakan Yardımcımız Nurettin Canikli'nin koordinasyonunda bu çalışma yürüyor. Tamamlandıkça peyderpey müracaatları, itirazları haklı görünenlerin işlemleri düzeltilecek." diye konuştu.