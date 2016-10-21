Başarıya koştu

Yasemin Zengin, 6 yıl önce antrenör Asım Yüz'ün yönlendirmesiyle başladığı atletizmde başarı basamaklarını birer birer çıktı. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan ailenin iki çocuğundan büyüğü olan Zengin, dağ kros dalında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yaptığıantrenmanlar sonrasıkatıldığı birçok yarışmadabaşarılı sonuçlar elde edenYasemin Zengin, geçen Haziranayında Bulgaristan'dadüzenlenen 8'inci BalkanDağ Koşusu Şampiyonası'nda4 bin 100 metre gençkadınlar kategorisinde şampiyonoldu. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda eğitim öğretime başlayan genç kız, 26 Ekim'de başlayacak Türkiye Kros Ligi hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenörü Asım Yüz ile günde 2 saat çalışan Yasemin Zengin, hedefinin Kros Ligi'ne katıldıktan sonra milli takım seçmeleri olduğunu söyledi. Zengin, "İlkelemeyi geçtikten sonramilli takım seçmelerinekatılmak istiyorum. Her günköyün etrafında koşarakyarışmaya hazırlanıyorum" dedi. Antrenör Asım Yüz, 2016-17 sezonu çalışmalarını sürdürdüklerini anlatırken, "Hedefimiz hem Kros Ligi hem Kros Milli Takımı'na katılma hem de salonda katılacağımız turnuvalarda ilimizi en iyi şekilde temsil edip en üst başarıları elde etmek" diye konuştu.
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