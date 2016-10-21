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Başarıya koştu

Burdur’a 30 kilometre uzaklıktaki Gökpınar Köyü’nde yaşayan , Balkan şampiyonu oldu. 19 yaşındaki atletin yeni hedefi ise Türkiye Kros Ligi’nde milli takıma seçilmek

Başarıya koştu
Yasemin Zengin, 6 yıl önce antrenör Asım Yüz'ün yönlendirmesiyle başladığı atletizmde başarı basamaklarını birer birer çıktı. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan ailenin iki çocuğundan büyüğü olan Zengin, dağ kros dalında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yaptığı antrenmanlar sonrası katıldığı birçok yarışmada başarılı sonuçlar elde eden Yasemin Zengin, geçen Haziran ayında Bulgaristan'da düzenlenen 8'inci Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 4 bin 100 metre genç kadınlar kategorisinde şampiyon oldu. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda eğitim öğretime başlayan genç kız, 26 Ekim'de başlayacak Türkiye Kros Ligi hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenörü Asım Yüz ile günde 2 saat çalışan , hedefinin Kros Ligi'ne katıldıktan sonra milli takım seçmeleri olduğunu söyledi. Zengin, "İlk elemeyi geçtikten sonra milli takım seçmelerine katılmak istiyorum. Her gün köyün etrafında koşarak yarışmaya hazırlanıyorum" dedi. Antrenör Asım Yüz, 2016-17 sezonu çalışmalarını sürdürdüklerini anlatırken, "Hedefimiz hem Kros Ligi hem Kros Milli Takımı'na katılma hem de salonda katılacağımız turnuvalarda ilimizi en iyi şekilde temsil edip en üst başarıları elde etmek" diye konuştu.
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