Akar, 2 Kasım’da dinlenecek

TBMM'de oluşturulan 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimini araştıran komisyon, çalışmalarına hız verdi. Komisyonun, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbeciler tarafından rehin alınan Genelkurmay Başkanı OrgeneralHulusi Akar'ı, 2 Kasım'da dinleyeceği kaydedildi. Yine 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında kilit rol oynayan Özel Kuvvetler KomutanıZekai Aksakallı'nın da 3 Kasım'da komisyona bilgi vereceği bildirildi. Genelkurmayeski Başkanları Yaşar Büyükanıt,Işık Koşaner, Necdet Özel, MİT eski Müsteşarı Emre Taner ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eniştesi Ziyaİlgen de komisyona davet edilen isimler arasında bulunuyor.
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