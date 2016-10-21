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Akar, 2 Kasım’da dinlenecek

Akar, 2 Kasım’da dinlenecek
TBMM'de oluşturulan 15 Temmuz 'cü girişimini araştıran , çalışmalarına hız verdi. Komisyonun, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbeciler tarafından rehin alınan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı, 2 Kasım'da dinleyeceği kaydedildi. Yine 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında kilit rol oynayan Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın da 3 Kasım'da komisyona bilgi vereceği bildirildi. Genelkurmay eski Başkanları Yaşar Büyükanıt, Işık Koşaner, Necdet Özel, MİT eski Müsteşarı Emre Taner ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen de komisyona davet edilen isimler arasında bulunuyor.
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