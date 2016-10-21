Ağar konuştu

İçişleri eski bakanı Mehmet Ağar Meclis'te kurulan 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimini araştıran komisyona önemli bilgiler verdi. Ağar, 5 yıl ceza aldığı Susurluk davasında kendisini yargılayan hakim-savcıların, ve kararı onayan Yargıtay üyelerinin FETÖ'den tutuklu bulunduğunu söyledi. Ağar, FETÖ'nün arkasındaki dış güçlere dikkat çekti ve şöyle devam etti:
DIŞ BAĞLANTISI VAR: Türkiye'deki her gizli örgütün dış bağlantısı var. Genelde bu bağlantıların arkasında yabancı istihbarat servisleri var. Mücadele yürütülürken, temel amaç bu örgütün sıfıra indirgenmesi, bir daha gelişemeyecek biçimde tedbirlerin geliştirilmesidir.
SEMPATİZANLARA ISLAH OLMA FIRSATI: Sempatizan kesimine ıslah olma fırsatı verilmelidir. Eğer onlarla ilgili yapılan tüm soruşturmalarda yanlışlık olursa bunları militanlaştırırsınız. Topyekün bir mağduriyet havasında takdim etmek ise örgüte avantaj sağlar.
ALÇAKLIKTAN ÖTE BİR ŞEY: Emniyet'te son bir ayda toparlanma var. Canlı bombalar önlenmiştir. Organize suç örgütlerini dinlemek yerine siyasileri, suç örgütü ile bağlantısı olmayanları dinleyerek bir grubu tasfiye etmek alçaklıktan öte bir şey değildir.
BENİM ZAMANIMDA KASET ÇIKMADI: Benim emniyet müdürlüğü yaptığım dönemde bir tane kaset çıkmadı. Benden sonra kasetler ortalığa saçıldı. Çünkü biz mahkeme kararı olmadan kimseyi dinlemedik. Dinlediklerimiz de sadece terör örgütü üyeleri, uyuşturucu kaçakçıları gibi isimlerdi.
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