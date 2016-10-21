  1. Elektrik alamadı
  2. Bir Umut daha

Acil vaka!

Erengül Gençer’in olay yaratan lerinin etkisi geçmemişken yeni bir skandal daha yaşandı. Bu kez Ankara’da bir hemşire anjiyoya girmeye hazırlanan nın yarı çıplak fotoğrafını paylaştı

Acil vaka!
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma nesi'nde bir nin paylaştığı şok fotoğrafların ardından benzer bir olay Ankara'da yaşandı. Başkentte özel bir hastanede anjiyoya girecek hastanın önünde çeken hemşire adayı tepkilere neden oldu. Yoğun bakımdaki hasta ile selfie çektiren hemşire Erengül Gençer'in paylaştığı ve hasta haklarını hiçe sayan mesajları büyük tepki çekmişti. Olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatılmıştı. Kamuoyu hemşire skandalını tartışırken yeni bir skandal daha yaşandı. İddiaya göre, bu kez hasta haklarını hiçe sayan bir hemşire adayı idi. Hemşire adayı hastanenin anjiyo ünitesinde yaşam mücadelesi veren bir hastanın önünde selfie çekti. Hastane yönetimi hemşirenin stajyer olduğunu açıkladı. Skandal paylaşımdan sonra lise öğrenci hastaneden kovuldu.

'CAHİLLİK YAPTIM, ÖZÜR DİLERİM '
Öte yandan hemşire Erengül Gençer skandal paylaşımlarının ardından ilk kez atv'deki Son Durak programında açıklama yaptı. Gençer şunları söyledi: "Tamamen gençliğimin vermiş olduğu cahillikten kaynaklı çekimlerdi. Sonrasında çok pişman oldum. Yoğun bakım ortamlarında böyle şeylere çok dikkat edilir. Türk halkından ve hasta yakınlarından özür dilerim. Sağlık Bakanı'ndan özür dilerim. Benim yaptığım hatayı herkes yapacak diye bir şey yok. Zor durumda bıraktığım başhekimim, baş hemşirem ve meslektaşlarımdan özür diliyorum. Benim için çok büyük bir ders oldu."

EN ÇOK NOTLARI KIZDIRDI
Erengül Gençer'in paylaştığı fotoğraflardan birine "Şu an evdeyim arkadaki de çok pahalıya aldığım tablo. 04.20 kafası. Ölmeye ramak kalanlardan bir minicik tablo" notunu düştüğü görülmüştü.
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