Acil vaka!

Hemşire Erengül Gençer’in olay yaratan selfielerinin etkisi geçmemişken yeni bir skandal daha yaşandı. Bu kez Ankara’da bir hemşire anjiyoya girmeye hazırlanan hastanın yarı çıplak fotoğrafını paylaştı
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hemşirenin paylaştığı şok fotoğrafların ardından benzer bir olay Ankara'da yaşandı. Başkentte özel bir hastanede anjiyoya girecek hastanın önünde selfie çeken hemşire adayı tepkilere neden oldu. Yoğunbakımdaki hasta ile selfie çektirenhemşire Erengül Gençer'inpaylaştığı ve hasta haklarını hiçesayan mesajları büyük tepkiçekmişti. Olayın ardından adlive idari soruşturma başlatılmıştı.Kamuoyu hemşire skandalınıtartışırken yeni bir skandal dahayaşandı. İddiaya göre, bu kez hasta haklarını hiçe sayan bir hemşire adayı idi. Hemşire adayı hastanenin anjiyo ünitesinde yaşam mücadelesi veren bir hastanın önünde selfie çekti. Hastane yönetimi hemşirenin stajyer olduğunu açıkladı. Skandal paylaşımdan sonra lise öğrenci hastaneden kovuldu.
'CAHİLLİK YAPTIM, ÖZÜR DİLERİM '
Öte yandan hemşire Erengül Gençer skandal paylaşımlarının ardından ilk kez atv'deki Son Durak programında açıklama yaptı. Gençer şunları söyledi: "Tamamen gençliğimin vermiş olduğu cahillikten kaynaklı çekimlerdi. Sonrasında çok pişmanoldum. Yoğun bakım ortamlarında böyle şeylereçok dikkat edilir. Türk halkından ve hastayakınlarından özür dilerim. Sağlık Bakanı'ndanözür dilerim. Benim yaptığım hatayı herkes yapacak diye bir şey yok. Zor durumda bıraktığım başhekimim, baş hemşirem ve meslektaşlarımdan özür diliyorum. Benim için çok büyük bir ders oldu."
EN ÇOK NOTLARI KIZDIRDI
Erengül Gençer'in paylaştığı fotoğraflardan birine "Şu an evdeyim arkadaki de çok pahalıya aldığım tablo. 04.20 kafası. Ölmeye ramak kalanlardan bir minicik tablo" notunu düştüğü görülmüştü.
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