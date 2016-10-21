  1. Tacizcisi serbest kalınca yıkıldı

ABD'den kritik sı!

ABD yönetimi, ’nin Musul’daki askeri varlığıyla Irak merkezi hükümetinin prensiplerine aykırı bir harekette bulunmadığını bildirdi.

ABDden kritik Türkiye açıklaması!

Sözcüsü Josh Earnest, günlük basın brifinginde, ABDSavunma Bakanı Ashton Carter'ın 'deki temaslarında 'daki Türk askerlerinin çekilmesini ve Musul operasyonuna katılmamalarını gündeme getirip getirmediğine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Görüşmelerdeki konulara ilişkin ABD Savunma Bakanlığının gerekli bilgilendirmeyi yapacağını belirten Earnest, Irak'taki DEAŞ karşıtı operasyonların, Iraklı güvenlik güçlerini örgüte karşı mücadelede eğitmek için merkezi hükümetin isteğiyle yapılması gerektiği prensibini en başından beri söylediklerini ifade etti. Earnest, sözlerini şöyle sürdürdü:

"DEAŞ karşıtı operasyonlara destek sunmak için yapılan herhangi bir harekatın veya çabanın Irak merkezi hükümetiyle koordine edilmesi ve onların direktifleriyle yapılması gerektiğini açıkça ifade ettik. Bu zamana kadar da Musul yakınlarındaki varlıklarıyla Türklerin bu prensibi ihlal ettikleri endişesine neden olacak bir hareket görmedik."

Bağdat ve Ankara arasında, Musul'a yakın Başika bölgesindeki Zelikan Eğitim Üssü'nde konuşlanan Türk askerleri konusunda sorun yaşanmıştı. Bağdat yönetimi, Türk askerlerinin ülkedeki varlığının yasal olmadığını belirtmiş, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti ise Türk askerlerinin Irak'taki merkezi yönetim ve Savunma Bakanlığının bilgisi ve rızası dahilinde konuşlandığını bildirmişti.
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  • 21 Ekim 2016, Cuma 23:12
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