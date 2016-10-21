ABD: Türkiye'nin operasyonlara katılmasını istiyoruz

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD Savunma Bakanı Ashton Carter ile Bakanlıkta biraraya geldi.

Carter, DEAŞ'ın özel bir önem verdiği Dabık'ın Türkiye'nin desteklediği ÖSO güçlerince kurtarılmasından dolayı tebriklerini iletti ve "Bütün dünya bunun için müteşekkirdir." dedi.

Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan kaynaklanan milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaparak büyük yük taşıdığını gördüklerine dikkati çeken Carter, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki gelişmelerle ilgilenmesi makuldür. Hudut güvenliğinizin sağlanması için tedbir almanızı destekliyoruz. Türkiye'ninDEAŞ'a karşı icra edilecek operasyonlara katılmasını istiyoruz. Türkiye ile bazen görüş ayrılıklarımız olabilse de prensiplerde daima mutabıkız. Terörizmin her türlüsüne karşı çıkmak da bu prensipler arasındadır. Neticede, aynı amaçlara nasıl ulaşılabileceği hususunda izlenecek yöntemlerde farklılıklarımız olabiliyor ama iki yakın müttefik olarak her konunun üzerinde çalışarak bunları aşabiliriz."

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SÖZÜNE GÜVENİLMEZ"

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da, ABD Savunma Bakanı Ashton Carter ile görüşmesinde, "Münbiç'te kalan PKK/PYD/YPG unsurlarının söz verildiği gibi Fıratın doğusuna çekilmesini bekliyoruz. Terör örgütlerinin sözlerine güvenilmez, PKK/PYD/YPG'nin yarın ne yapacağı kestirilemez." ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Işık görüşmede, DEAŞ tehdidinden en fazla etkilenen ve dolayısıyla aslında en büyük mücadeleyi veren ülkenin Türkiye olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin bu anlayışla, Suriye'den kaynaklanan ciddi tehditleri bertaraf etmek üzere son dönemde çok önemli adımlar attığını belirten Işık, bu adımlardan birisini teşkil eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın son derece etkili olduğunu vuruladı.

"RAKKA'YA YÖNLENDİRMEK İSTEDİĞİNİ ANLIYORUZ"

Bakan Işık, görüşmede şunları söyledi:

"Bizim ve koalisyonun desteğini alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından son olarak Dabık'ın da kurtarılması, buraya özel bir önem atfeden DEAŞ için ciddi bir prestij kaybı ve moral bozukluğu oldu. Böylece, desteklendiği takdirde ÖSO'nun Suriye'de DEAŞ'a karşı etkili olabileceği görülmüş oldu.

​ABD'nin, bu harekatın sağladığı olumlu ivmeyi Rakka'ya yönlendirmek istediğini anlıyoruz. ​Münbiç'te kalan PKK/PYD/YPG unsurlarının söz verildiği gibi Fırat'ın doğusuna çekilmesini bekliyoruz. Terör örgütlerinin sözlerine güvenilmez, PKK/PYD/YPG'nin yarın ne yapacağı kestirilemez."