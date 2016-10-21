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6 terörist silahlı İHA ile etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince,  Dilekli Nizar Dağı'nda tespit edilen 6 teröristin silahlı İHA ile ateş altına alınarak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Silahlı İHA teröristlerin başına bomba yağdırdı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dibecik Hisar Dağı'nda bulunan Dağ Komando Tugayı 5'inci Komando Taburu unsurlarınca, Dilekli Nizar Dağı'nda gözetleme faaliyeti yürütüldü.

Bu sırasında tespit edilen 6 terörist, saat 08.05'te silahlı İnsansız Hava Aracı (İHA) ile ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi.
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  • 21 Ekim 2016, Cuma 12:04
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

incirlik anlaşmasına bu silahlı iha yı koysaydık şimdiye kadar pkk biterdi neyse hayır var mış kendimnişz yaptı çok şükür

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.10.2016 13:36
fırat23 fırat23

selo da MAL MAL bakıyordur şimdi.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 21.10.2016 13:15
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