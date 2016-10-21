6 terörist silahlı İHA ile etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dibecik Hisar Dağı'nda bulunan Dağ Komando Tugayı 5'inci Komando Taburu unsurlarınca, Dilekli Nizar Dağı'nda gözetleme faaliyeti yürütüldü.
Bu sırasında tespit edilen 6 terörist, saat 08.05'te silahlı İnsansız Hava Aracı (İHA) ile ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi.
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incirlik anlaşmasına bu silahlı iha yı koysaydık şimdiye kadar pkk biterdi neyse hayır var mış kendimnişz yaptı çok şükür
selo da MAL MAL bakıyordur şimdi.
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