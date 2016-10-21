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3 aylık Kayra karidorunda

3 aylık Kayra adliye karidorunda
Antalya'da lık yapan Dilki, 3 ay önce bir erkek dünyaya getirdi. Oğlu Kayra'yı bakıcıya bırakmak istemeyen Dilki, duruşmalara bebeği ile girdiğini söyledi. lere bebek bakım odaları yapılmasını isteyen çiçeği burnunda anne "Duruşmaları beklerken bakımı, alt değiştirme ve emzirme gibi sorunları giderebileceğimiz bir mekan yok. Mahkeme kalemi ve baro odasını kullanıyorum. Bu sadece benim sorunum değil. Birçok avukat anne var" dedi.
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