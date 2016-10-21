3 aylık Kayra adliye karidorunda

Antalya'da avukatlık yapan Gülgün İncesoylar Dilki, 3 ay önce bir erkek bebek dünyaya getirdi. Oğlu Kayra'yı bakıcıyabırakmak istemeyen Dilki, duruşmalarabebeği ile girdiğini söyledi. Adliyelere bebek bakım odaları yapılmasını isteyen çiçeği burnunda anne "Duruşmaları beklerken bakımı, alt değiştirme ve emzirme gibi sorunları giderebileceğimiz bir mekan yok. Mahkeme kalemi ve baro odasını kullanıyorum. Bu sadece benim sorunum değil. Birçok avukat anne var" dedi.
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