Ümidini kaybetmedi

Geçirdiği kaza nedeniyle omurilik felci olan Ümit Burunlular, hayata küsmedi. Rehabilitasyon merkezinde başladığı bilek güreşi sporunda ilerledi. Önce Avrupa, ardından Dünya Şampiyonası’nda birincilik elde etti!
Çanakkale'de yaşayan Ümit Burunlular, 29 yaşında trafik kazası geçirdi. Talihsizolay sonucu omurilik felci olan Burunlular,hayatına tekerlekli sandalyeyle devam etti. Ancak o yaşamaktan vazgeçmedi. Kendisi gibi engelli arkadaşları için mücadele verdi. Burunlular, bir süre sonra İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başladı. Burada kendisi gibi omurilik felci olan Seher Altan (35) ile tanıştı. İkili2015 yılında evlendi. Burunlular'ın hayatı, fizik tedavi merkezinde bilek güreşi sporuyla tanışmasıyla değişti. Engelli olmadan önce ve olduktan sonra diye iki farklı hayatı olduğunu belirten Ümit Burunlular, önce Avrupa ardından dünya şampiyonu oldu!
'EŞİM EN BÜYÜK DESTEKÇİM'
Başarısında eşi Seher'in payının büyük olduğunu söyleyen Burunlular şöyle konuştu: "Antrenmanları evimizde yapıyorum. Eşim de bana yardım ediyor. Eğer sevdiğiniz bir insanla beraberseniz ben hiçbir engeli engel olarak görmüyorum. Sadece engel olanlarla uğraşmak bizi yıldırıyor." Eşi sayesinde kendisinin de bilek güreşine başladığını belirten Seher Burunlular ise şunları söyledi: "Eşime, bu süreçte manevi olarak dualarımla ve sevgimle destek oldum. Ümit'in sayesinde bilek güreşi ile tanıştım. Türkiye ikincisi ve üçüncüsü olabildim."
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