Suikast timi ile ilgili kritik gelişme

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen 37 kişilik tim, başarılı olamayınca 2 polisi şehit edip, kaçtı. Bu kişilerden, aralarında Çiğli Ana Jet Üssü'nün imamı olduğu belirtilen 'Paşa' lakaplı astsubay Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 25'i çeşitli tarihlerde yakalanıp, tutuklandı.

OPERASYONLAR ARALIKSIZ DEVAM ETTİ

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tabur komutanı olan Binbaşı Şükrü Seymen ile önceden aynı birlikte eğitim alıp görev yapan askerlerden seçtiği Yüzbaşılar İsmail Yiğit, Mustafa Serdar Özay, Muammer Gözübüyük, Ergün Şahin, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk, Burkay Karatepe, Üsteğmenler Murat Köse, Mehmet Demir, Enes Yılmaz; Teğmen Muhammet Burak İpek'in yakalanması için de operasyonlar aralıksız devam etti.

KOMANDO BİRLİKLERİ VE ÖZEL HAREKAT TİMLERİ ARADI

Jandarma komando tugayından, polis özel harekat timleri ile Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan bir tabur asker, 12 kaçağı yakalamak için 16 gün boyunca arama- tarama faaliyeti yürütüldü. En son geçen 31 Temmuz gecesi saat 21.30 sıralarında, Ula İlçesi Şirinköy'den ihbar geldi. Jandarmayı arayan Üzeyir Çalca, domuz avına giderken kamuflajlı darbeci firari askerleri gördüğü ihbarında bulundu. Çalca'nın verdiği eşkal bilgilerinin firari askerlere uyması üzerine bölgeye çok sayıda komando birliği ile özel harekat timleri kaydırıldı.

1 YÜZBAŞI ARANIYOR

Hava destekli sürdürülen operasyonda, ilk olarak 10 dakikalık uyarı atışının ardından darbeci askerlerden 9'u saldırı düzenlenen Grand Yazıcı Otel'den 27 kilometre mesafede birarada yakalandı. Darbeci askerlerden Mustafa Serdar Özay ve Muammer Gözüyübük de sabah saatlerinde aynı bölgede yakalandı. Son olarak yakalanan 11 askerle birlikte Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otele saldırıda bulunanlardan tutuklananların sayısı 36'ya ulaştı. Firari Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yakalanması için halen 81 ilde çalışmalar sürüyor.

CUMHURBAŞKANI ŞİKAYETÇİ OLDU

Şüpheli 1'i firari 37 darbeci asker, hakkındaki iddianamenin hazırlıkları sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, kendisine suikast düzenlemeye çalışanlardan şikayetçi olduğuna ilişkin dilekçeyi avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Muğla Cumhuriyet Başsavclığı'nın iddianameyi iki ay içinde tamamlanmasının beklendiği öğrenildi. İddianamenin hazırlanmasının ardından 37 darbeci askerlerin Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacakları bildirildi.