Son mesai!

Kocaeli'de önceki gün 5 katlı bir apartmanın çatısının onarımında çalışan Zeki Yılmazer (55), dengesini kaybederek elindeki sunta ile birlikte aşağı düştü. Kaldırıma çakılan Yılmazer'i görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler Zeki Yılmazer'e ilk müdahalede bulundu. Daha sonra hastaneye kaldırılan talihsiz adam hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ise yıkıldı.