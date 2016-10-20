Sakarya'da 'radyoaktif madde' paniği!

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde "radyoaktif madde" bulunduğu iddia edilen evin olduğu sokak karantinaya alındı.



Neviye Mahallesi Irmak Sokak'taki evde radyoaktif madde bulunduğu ihbarı üzerine AFAD ekipleri, tedbir amacıyla sokakta yaşayanları bölgeden uzaklaştırdı.



AFAD ekiplerinin radyoaktif olduğu öne sürülen maddelerle ilgili ölçümleri devam ediyor.



Yetkililer, söz konusu maddelerin baraj inşaatındaki çeliklerin ölçülmesinde kullanılan makinenin parçaları olduğunu belirtti. İnceleme için Ankara'dan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) yetkililerinin çağrıldığı öğrenildi.



"Malzemeler meğerse radyasyonluymuş, biz anlayamadık"



Ev sahibi Emin B, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu Eyüp B'nin baraj inşaatında çalışan amcasının oğlunun yanına gittiğini belirterek, oğlunun inşaat alanında bulduğu tespih tanelerine benzeyen 3-4 parçayı eve getirdiğini söyledi.



Emin B, "Malzemeler meğerse radyasyonluymuş, biz anlayamadık. Çocuk cebinde eve getirdi, ben ellemedim ama çocuklar da baktı. Çocuk, evvelki gün rahatsızlandı. Hastaneye götürdüğümüzde iğne vurdular." diye konuştu.



Bu arada, Eyüp B'nin götürüldüğü, tedbir amaçlı karantinaya alınan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi, yeniden hizmete açıldı.