Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Arifiye ilçesinde "radyoaktif madde" bulunduğu iddialarına ilişkin, "Yapılan ölçümlerde yayılmış radyoaktif madde tespit edilmedi. Radyoaktif kalıntı olabileceği varsayımıyla alınan tedbirler kaldırıldı." dedi.

Vali Coş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılcık Barajında işçi olarak çalışan Cumhur Tarık B'nin amcasının oğlu 16 yaşındaki Eyüp B. ile baraja gittiğini ve çocuğun baraj inşaatında boru kaynaklarında sızdırmazlık testi yapan (Röntgen çeken) tespih şeklindeki radyoaktif madde yaydığı düşünülen ve baraj inşaatı yetkililerinin kaybolduğunu bildirdikleri bir parçayı bularak bunu alıp evine götürdüğünü dile getirdi.

Eyüp B'nin bir süre sonra rahatsızlanarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezinde tedaviye alındığını belirten Coş, "Kalça bölümünde kızarıklar meydana geldiği anlaşıldı. Olay yerine AFAD ekibi geldi, mahalle sakinleri olay mahallinden uzaklaştırarak güvenlik tedbiri alındı. Ankara'dan Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) da ekip intikal etti. Yapılan ölçümlerde yayılmış radyoaktif madde tespit edilmedi. Radyoaktif kalıntı olabileceği varsayımıyla alınan tedbirler kaldırıldı. Şahıs, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi kontrol altında olup hayati tehlikesi yoktur." şeklinde konuştu.

Bu arada Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği yetkilileri, şu ana kadar hastaneye başvuran Eyüp B. ile muayeneyi yapan doktor ve diğer 8 kişide herhangi bir olumsuz durum olmadığını, radyasyon temasının bulunmadığını bildirdi. Şu an hastanede kontrol altında tutulan 10 kişinin taburcu edileceği belirtildi.

UMKE, AFAD ve TAEK yetkililerinin giriş ve çıkışa kapatılan evin bulunduğu Neviye Mahallesi Irmak Sokak'taki incelemeleri sürüyor.