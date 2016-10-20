Rüzgar’a çıkış yok

Ünlü yönetmen SinanÇetin'in oğlu RüzgarÇetin'in yurt dışına çıkışyasağının kaldırılması talebi, kaçma ihtimalibulunması nedeniyle reddedildi. Çetin'iyargılayan mahkeme heyeti, davanın 4 Ekim2016 tarihinde görülen duruşmasında, sanığın"Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişininyaralanmasına neden olmak" suçundan 6 yıl 3ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.Cezaevinde 8 ay 10 gün kalan Çetin, kararınardından tahliye edilmişti. Verilen kararaduruşma savcısı Ekrem Şakar tarafından itirazedilmişti. Savcı Şakar, Rüzgar Çetin'in yurt dışınaçıkış yasağı konulmasını talep etmişti.
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