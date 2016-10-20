Rüzgar’a çıkış yok

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi, kaçma ihtimali bulunması nedeniyle reddedildi. Çetin'i yargılayan mahkeme heyeti, davanın 4 Ekim 2016 tarihinde görülen duruşmasında, sanığın "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti. Cezaevinde 8 ay 10 gün kalan Çetin, kararın ardından tahliye edilmişti. Verilen karara duruşma savcısı Ekrem Şakar tarafından itiraz edilmişti. Savcı Şakar, Rüzgar Çetin'in yurt dışına çıkış yasağı konulmasını talep etmişti.