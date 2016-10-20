PKK'nın kadın keskin nişancısı öldürüldü!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Lice kırsalında arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri ve terör örgütü PKK mensupları arasında sıcak temas sağlanması sonucu çatışma çıktı.

SNİPER KADIN ÇIKTI!

Çatışmada, bir kadın terörist etkisiz hale getirildi. Teröristin üzerindeki keskin nişancı tüfeği de bulunarak el konuldu. İlçede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor.