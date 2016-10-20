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sında izi

Miting saldırısında FETÖ izi
'nin 5 Haziran 2015'te 'da düzenlediği de meydana gelen patlamayla ilgili davaya bakan Ankara Batı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, alanda gerekli güvenlik önlemi almayarak patlamanın oluşmasını engellemedikleri ileri sürülen polisler hakkındaki idari soruşturma dosyasını inceleme kararı aldı. Karar, davanın bir 1 numaralı sanığı 'in, "Olayda ihmali olan ve soruşturan polislerle savcı 'cüydü" iddiası üzerine alındı.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe 03:12
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