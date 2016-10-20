Miting saldırısında FETÖ izi

HDP'nin 5 Haziran 2015'te Diyarbakır'da düzenlediği mitingde meydana gelen patlamayla ilgili davaya bakan Ankara Batı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, alanda gerekli güvenlik önlemi almayarak patlamanın oluşmasını engellemedikleri ileri sürülen polisler hakkındaki idari soruşturma dosyasını inceleme kararı aldı. Karar, davanın bir 1 numaralı sanığı Orhan Gönder'in, "Olayda ihmali olan ve soruşturan polislerle savcı FETÖ'cüydü" iddiası üzerine alındı.
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