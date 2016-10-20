MHP'li Ümit Özdağ disipline sevk edildi

MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'ın, tüzüğün bazı maddelerini ihlal gerekçesiyle tedbirli ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talepli olarak, disipline sevk edildiği bildirildi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, Özdağ hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "Parti üyelik görev ve sorumluluklarını gösteren parti tüzüğümüzün 11. maddesinin ihlali, yine tüzüğümüzün 78/4-c-e-g maddelerini ihlal mahiyetindeki eylem ve açıklamalar yanında benzeri faaliyetler içerisinde olmak sebebiyle, parti tüzüğümüzün 81. maddesi kapsamı ve gereğince tedbirli ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talepli olarak, Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımıza sevk edilmiştir." ifadelerine yer verdi.