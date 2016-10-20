Lozan tartışılsın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 28. Muhtarlar Buluşması'nda konuştu. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayan Erdoğan, özetle şöyle dedi:



Gençlerimizin Lozan'ı incelemesi, araştırması, birilerini rahatsız ediyor. Niye korkuyorsun? Tartışılsın, incelensin, kim ne demiş görülsün. Doğru, yanlış, bilelim. Yani partimin kurucusu Lozan'da imza atmış diye bu doğrudur, böyle bir mantık olamaz.

Tek tipçi bir insan, böyle bir gençlik istemiyoruz. Sorgulayan, araştıran bir gençlik istiyoruz. Ben gençliğimizi bal arısı gibi görmek istiyorum, eşek arısı gibi değil.



Misak-ı Milli'yi gündeme getiren kim? Gazi Mustafa Kemal... Niye rahatsız oluyorsunuz? Sayın Bahçeli'nin dünkü konuşmasında ifade ettiği gibi, kendisine teşekkür ediyorum. Çünkü siyasi hareketler de doğruda bütünleşmeyi sağladığı sürece bu millet kazanacaktır.



Biz Kurtuluş Savaşımızı 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır' stratejisiyle kazanmış bir milletiz. İstiklalimizi bu anlayışla kazandığımız halde, bizi Cumhuriyet tarihimizin tamamını hattı müdafaa ile geçirmeye zorlayan bir anlayışı geride bırakmak mecburiyetindeyiz.



93 yıldır başımıza ne geldiyse işte bu anlayıştan geldi. Bıçak kemiğe dayanmadan, harekete geçemediğimizi görüyoruz.



Artık bedel ödemek istemiyoruz. Burada muhtarlarımın huzurunda ilan ediyorum. Türkiye, artık bu yanlış güvenlik anlayışını artık terk etmiştir. Sorunların kapımızı çalmasını beklemeyeceğiz.



Terör sorunumuz mu var? Terör örgütlerinin gelip bize saldırmasını beklemeyeceğiz. Bu örgütler, nerede faaliyet gösteriyorsa, nerede yuvalanıyorsa tepelerine tepelerine bineceğiz.



Suriye'de, Irak'ta bize tehditler mi var? Sineklerle uğraşmak yerine bataklığı kurutacağız.



Biz uzun yıllar PKK bize saldırdığında karşılık veriyorduk. Bundan sonra ülke içinde ve dışında PKK'yı saklandığı inlerinde bulup bertaraf edeceğiz.



FETÖ ile de aynı şekilde mücadele ediyoruz. Bu ihanet çetesinin kamudaki, STK içindeki, iş dünyasındaki tüm elemanlarını takip ediyoruz. Bu ülkede artık kimsenin yaptığı ihanet yanına kar kalmayacak. Hiçbir terör örgütünü, hiçbir teröristi biz bu topraklarda barındırmayacağız. Ya imha olacaklar ya teslim olacaklar ya da defolup gidecekler.



PUTİN'LE HALEP'İ DETAYLI GÖRÜŞTÜ

Putin ile bir görüşmem oldu ve Halep'i konuştuk. Saat 22.00 itibarıyla orada hava bombardımanlarını durduklarını ifade etti. El Nusra'nın orayı terk etmesi noktasında kendilerinin ricaları oldu. Arkadaşlarımıza bu konuda gerekli talimatı verdik, onlar da El Nusra'yı Halep'ten çıkarma ve halkın bu noktadaki huzurunu sağlama için bir çalışmanın içerisinde olalım diye böyle bir mutabakatı görüştük. Halep'te yanan ateşi bir an önce söndürmek oradaki kardeşlerimize olan borcumuzdur.



BİZE KİMSEDEN FAYDA YOK

Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerek. Türkiye, Cerablus operasyonu başlarken elbette ilgili diğer ülkelere bilgi verdi. Ama kimseden izin almadık. Kendi ülkesini terör örgütlerinin cirit attığı bir yer haline getiren Bağdat yönetiminin bu oyunun gerçek aktörü olmadığı gayet açıktır. Türkiye'nin Musul operasyonuna girmesini engellemeye çalışanlar, Suriye'deki oyunlarını bozmamızdan rahatsız olanlardır. İstiyorlar ki Türkiye yerinde otursun, olup bitenleri seyretsin, sonra da payına düşen bedeli ödesin. Bu yeni yaklaşımın gereği olarak da Musul meselesini, Musul'da çözmek mecburiyetindeyiz. Bu tavrımızın ne savaş çığırtkanlığıyla ne Irak'ın egemenliğini ihlalle ne de art niyetle ilgisi yoktur. Biz kendi istiklalimizi ve istikbalimizi korumak için mücadeleyi nerede yürütmemiz gerekiyorsa orada olmak istiyoruz. Şu anda bunun yeri Musul'dur. Öyleyse biz Musul'da olacağız.



İMZA ATILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'nin açılış konuşmasında duyurduğu sağlık alanında 1.1 milyar dolarlık yatırım finansmanını öngören anlaşmanın imzası bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atılacak.