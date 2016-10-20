Kestane kebap

Kestane hasatları başladı. Ancak işverenler yüksek ağaçlara tırmanıp hasat yapacak işçi bulmakta zorlandı. Kestaneci Aydın Gökçen, “Mühendis maaşından fazla para veriyoruz. Ama çalışan bulamıyoruz” diye yakındı
Aydın ve İzmir'de kestane hasadı başladı. Ağaçlara tırmanıp,denge sorunu yaşamayan işçilerkıymete bindi. Kestane hasadında zamanla yarışmak zorunda olduklarını belirten üreticiler, en büyük sorunun maharetli işçi bulmak olduğunu belirtti. Aydın'ın Köşk ve İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde kestanecilik yapan Aydın Gökçen, kestane hasadındaçalışabilenleremühendis maaşındandaha fazla ücretiseve seve verdiklerini söyledi. 30 metrelik ağaçlara çıkabilecek işçi aradıklarını belirten Gökçen, şöyle konuştu: "Bu işi yapabilecekkişide aranan iki özellikvar. Biri ağaca tırmanabilecek, diğeri de dalın üzerinde hem sırık sallayıp hem de dengesini sağlayabilecek. Günlüğü 180 ile 200 TLarasında değişiyor. Bölgemizdeki ağaçlar da oldukça yüksek olduğu için hasat sezonun da çok ciddi işçi sıkıntısı yaşıyoruz. Bu nedenle adeta zamanla yarışarak kestaneleri ağaçlardan çırpıp kuyuya atıyoruz."
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