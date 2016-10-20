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Kanlı buluşma

Kanlı buluşma
İstanbul Sultanbeyli'de iki genç, kız meselesi nedeniyle tartıştı. Sosyal paylaşım sitesi üzerinden randevulaşan ve önceki gece buluşan A.K. (18) eski kız arkadaşının yeni erkek arkadaşı Turgay N.'yi (23) göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Turgay N. hastanede polise son mesajlaştığı kişi tarafından bıçaklandığını söyledi. Ameliyata alınan genç adam kurtarılamadı. Emniyet güçleri, A.K.'yi arıyor.

Emir SOMER
  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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