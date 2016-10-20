Kalpsizler

Ağrı’da 2 aylık Yusuf Sena, kalbi delik dünyaya geldi. Durumu kötüleşince Erzurum’a sevkine karar verildi. Ancak hastane ambulans vermeyi reddetti. Talihsiz bebek zaman kaybından yaşamını yitirdi. Acılı aile ise “Evladımızı doktor ihmali öldürdü” dedi
Sağlık, ihmale gelmedi! Kalbi delik dünyaya gelen bir bebeğin doktorlarınihmali sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. Yargıya taşınan olay, Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde meydana geldi. Hülya-RecepErdoğdu çiftinin 2 ay önce "Yusuf Sena" adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Bir süre sonra fenalaşan ve Iğdır DevletHastanesi'ne kaldırılan bebeğin kalbinde delik olduğu tespit edildi. 2 hafta boyunca yoğun bakımda tatulan Yusuf Sena'nın Erzurum'a sevkine karar verildi. İddialara göre, hastane yetkilileri bebek için ambulans vermeyi reddetti. Aile itiraz etti. Bunun üzerine yetkililer, Erdoğdu çiftine "Ambulansa gerekyok. Kendi imkanlarınızlabebeği Erzurum'a götürün" yanıtını verdi. Bütün uğraşlara rağmen ambulans bulamayan Erdoğdu ailesi, 13 Ekim'de kendi otomobilleriyle Yusuf Sena'yı Erzurum'a götürmek istedi. Ancak yolda bebeğin durumukötüleşti. Baba Erdoğdu, yoldan geri dönerek bebeğini Doğubayazıt Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne getirdi. Ancak artık çok geçti.
'BAŞKALARI YANMASIN'
Çocuk doktorunun zamanında gelip bakmadığı bebek, hayatını kaybetti. Doktorgeldiğinde ise çocuk çoktancan vermişti. Bebeğinin ihmal sonucu öldüğünü söyleyen baba Recep Erdoğdu, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Erdoğdu "Ambulansı vermedikleri için çocuğum öldü. Hem Doğubayazıt DevletHastanesi'ndeki hem de Iğdır'daki doktorlarla ilgili suç duyurusunda bulundum. Biz yandık başkaları yanmasın" dedi.
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