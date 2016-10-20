'Kahramankazan' ve '15 Temmuz' teklifleri kabul edildi
TBMM İçişleri Komisyonu'nda, Ankara'nın Kazan ilçesinin adının "Kahramankazan" olarak değiştirilmesi ve 15 Temmuz'un, "Demokrasi ve Özgürlükler Günü" olarak resmi tatil ilan edilmesine dair kanun teklifi kabul edildi.
TBMM İçişleri Komisyonu'nda, Ankara'nın Kazan ilçesinin adının "Kahramankazan" olarak değiştirilmesi ve 15 Temmuz'un, "Demokrasi ve Özgürlükler Günü" olarak resmi tatil ilan edilmesine dair kanun teklifi kabul edildi.
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