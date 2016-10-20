'Kahramankazan' ve '15 Temmuz' teklifleri kabul edildi

TBMM İçişleri Komisyonu'nda, Ankara'nın Kazan ilçesinin adının "Kahramankazan" olarak değiştirilmesi ve 15 Temmuz'un, "Demokrasi ve Özgürlükler Günü" olarak resmi tatil ilan edilmesine dair kanun teklifi kabul edildi.