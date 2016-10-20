15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik olarak uluslararası camiada tavır alınmaya başlanırken, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) dün aldığı karar örgüt mensuplarını adeta şoka uğrattı. Sosyal medyada "böyle bir karar alınmadı" şeklinde yalanlar uyduran teröristlere en güzel cevabı ise İİT ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu verdi.
İslam İşbirliği Teşkilatı, 47/43-POL sayılı kararıyla 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'yü terör örgütü ilan etti. Kararda Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Cumhurbaşkanına, Hükümetine ve halkına karşı yapılan saldırı şiddetle kınandı. Böylece İslam dünyası temsilcileri FETÖ'ye ağır bir darbe vurdu.
FETÖ'CÜLER ÇILDIRDI
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın tarihi kararı FETÖ üyeleri arasında panik yarattı. Uluslararası çıkarlarının tehlikeye gireceğini anlayan örgüt, sosyal medyada dezenformasyon kampanyası başlatarak "İİT'nin FETÖ'yü terör örgütü kabul etmediği" iddiasını ortaya attı.
FETÖ yandaşları "İİT kararında FETÖ Terör Örgütüdür maddesi yok yalanına" sığındı hatta bir hashtag kampanyası bile başlattı. Bunun üzerine bazı FETÖ'cüler İİT resmi hesabına "Türkiye FETÖ'yü terör örgütü ilan ettiğinizi söylüyor bu doğru mu" diye sordu. Gelen yanıt "Evet" olunca "intihar ediyorsunuz" tehditleri gelmeye başladı.
FETÖ'cülerin yoğun olarak bulunduğu Avustralya'dan yayın yapan The Harbinger isimli sözde basın kuruluşu, İİT kararında Fetullah Gülen'e dair hiçbir ifade olmadığını öne sürerken, FETÖ'nün uluslararası medya operasyonları için kullandığı Azerbaycan vatandaşı Mahir Zeynalov ise "dünyanın en büyük İslam örgütü tüm baskılara rağmen Gülen hareketini terör örgütü olarak tanımayı reddetti" yalanını sosyal medya hesabından servis etti.
FETÖ'nün dezenformasyon kampanyasına cevap ise İslam İşbirliği Teşkilatı'nın resmi sosyal medya hesabından geldi. FETÖ'cü hesaplara gönderilen mesajda Fetullah Gülen liderliğindeki yapılanmanın terör örgütü olarak tanındığı resmen teyit edildi.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU KARAR METNİNİ PAYLAŞTI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından İİT'nin FETÖ'cülere cevabını ve karar metnini paylaştı.
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