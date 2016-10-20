Irak'ta Nuceyfi hakkında tutuklama kararı

Irak'ta eski Musul Valisi ve Ninova Muhafızları Komutanı Esil Nuceyfi hakkında "yabancı ülkeyle iletişime geçtiği" gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarıldığı bildirildi.
Yüksek Yargı Yönetimi Sözcüsü Abdussettar Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada, "Musul'u temsil eden 3 vilayet meclisi üyesi, 21 Aralık 2015 tarihinde Merkezi Soruşturma Mahkemesi'ne başvurarak, Nuceyfi'nin yabancı ülkeyle iletişime geçtiği ve Türk güçlerinin Musul'a girişini kolaylaştırarak Duhok'taki Zelikan kampında askeri üs kurmasını sağladığı yönünde bilgi verdi." ifadesini kullandı.
Bayraktar açıklamasında, mahkemenin aynı gün içerisinde söz konusu kişilerden şikayette bulunup tanık getirmelerini istediğini aktararak, "İki gün önce askeri kamptan iki tanık geldi ve kampta olup bitenler hakkında açık beyanda bulundu. Mahkeme, Türk askerlerinin kampta bulunduğuna dair resmi belge ve fotoğraflara ulaştı." ifadelerine yer verdi.
Sözcü Bayraktar, soruşturma sonucu "sanık" diye nitelendirdiği Nuceyfi hakkında ceza kanununun "yabancı ülkeyle iletişime geçme" suçunu içeren 164 maddesi uyarınca tutuklama kararı çıkarıldığını belirtti.
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bu iran ve yandaşlarından bir halt olmayacağı açık. bunlar gavura sadece efelenir anca MÜSLÜMAN katleder. israil abd ingltere ne kadar şerefsiz ise iran da en az onlar kadar şerefsiz.
Dünyanın gavuru bir olmuş Müslümanları yok etmeye çalışıyor. İranada sorsa sözde müslümanlar bu gavurlarla işbilriği yapıp Müslümalara saldırıyor.
şia iran boş durmuyor.cevap vermemiz lazım
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