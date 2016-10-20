Hürkuş insansız uçacak

Proje kapsamında Hürkuş'un insansız ve silahlı yeni bir modelinin üretilmesi planlanıyor.

Savunma alanında uzmanlalaşan C4Defence'de yer alan habere göre; Savunma Sanayii Müsteşarlığı'na (SSM) Hürkuş'un insansız versiyonu için çalışmaya başlama direktifi verildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. TUSAŞ/TAI'nin geliştirip ürettiği Hürkuş uçağının Temmuz2016'da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden sertifika alması ve sertifikanın Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı'nca (European Aviation Safety Agency/EASA) AB için geçerliliğinin onaylanmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Uçağın bir anlamda rüştünü ispat etmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinden gelen talep doğrultusunda bir araştırma çalışması başlayacak. Buna göre Hürkuş'un yüksek taşıma kapasitesinden yararlanmak üzere insansız versiyonu geliştirilecek. Bu çerçevede TUSAŞ/TAI'nin her ikisi de özgün olan ANKA ve Hürkuş projelerinden elde edilen bilgi birikimi bir potada eritilerek yeni bir ürün çıkarılacak. Hürkuş'un insansız hale gelmesiyle üretim sürecindeki bazı detaylı prosedürlere gerek kalmazken hali hazırda bin 500 kilogram faydalı yük taşıyabilen uçaktan bazı sistemler çıkacak, yerlerine yeni sistemler gelecek.

Pilotlu uçan Hürkuş'taki fırlatma sandalyesi, kabin için gösterge, kabin içi basınç, kabin için oksijen üretim cihazı, gaz kolu, levye, aydınlatma tertibatı ve iletişim sistemlerine gerek kalmazken uçağa sensörler, uzaktan komuta sistemleri ve yeni tip uçuşa hizmet verecek navigasyon ve görev bilgisayarları gelecek. Kabini oldukça boşalacak uçağın yeni sistemlerle eski ağırlığa ulaşmayacağı ve yük taşıma kapasitesinin artacağı değerlendiriliyor. TUSAŞ/TAI'nin üzerinde çalışmaya başladığı mühimmat kullanan C versiyonu bu İHA ile birleşirse Hürkuş'un İHA versiyonu aynı zamanda silahlı olacak.