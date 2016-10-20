Hendek açan yandı

Yargıtay, hendekçiye ağır müebbeti onadı. Karar emsal olacak. Diyarbakır-Bingöl karayolunu Lice ilçesi yakınlarında hendekler kazıp, barikatlar kurarak kapatan ve yoldan geçen araçları durdurup, Uzman Çavuş Yetkin Beğen'i kaçıran İzzet Tekin ile Selim Alagöz hakkında dava açıldı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi iki sanığın PKK'nın çağrısıyla yol kesme, hendek kazma, kamu görevlisini kaçırıp, teröristlere teslim ederek silahını gasp etme eylemlerinde bulunduğuna kanaat getirdi. Mahkeme hakimi, sanık İzzet Tekin'i, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, terör propagandası suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Selim Alagöz ise kamu görevlisine hakaret, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 8 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm edildi.
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