Hayatı karardı

Gaziantep'te yaşayan Bayram Yüceel (34) isim benzerliği nedeniyle bir süre önce terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan gözaltına alındı. Kısa sürede masum olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı. Daha sonra sosyal medyada arananlar listesinde fotoğraflarını gördü. Soluğu emniyette alan Yüceel, fotoğraflarının kaldırılması için başvuruda bulundu. Bayram Yüceel, "Fotoğraflarımı terörist diye yayınladılar. Linç edilmekten korkuyorum" dedi.
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