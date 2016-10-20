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, teröristbaşı Gülen'in ini açıkladı!

'nün elebaşı F. Gülen’le ilgili arama motoru 'da dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

Google, teröristbaşı Gülenin ölüm tarihini açıkladı!

Dünyanın en büyük arama motoru olan 'da diye aratıldığında Wikipedia'ya ait bde 'nün ölüm i olarak 13 Nisan 2017 yazıldığı görüldü. 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasıyla birlikte ilan edilen OHAL süreci FETÖ'yü bitirme noktasına getirdi.

Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün liderine Google'ın ömür biçtiği gözlerden kaçmadı. Wikipedia Fethullah Gülen'in ölüm tarihini 13 Nisan 2017 olarak yayımladı. Fakat haberiçerisine girildiğinde böyle bir bilgi ile karşılaşılmıyor.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe 01:01
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