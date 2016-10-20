Dünyanın en büyük arama motoru olan Google'da Fetullah Gülen diye aratıldığında Wikipedia'ya ait bölümde FETÖ'nün ölüm tarihi olarak 13 Nisan 2017 yazıldığı görüldü. 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasıyla birlikte ilan edilen OHAL süreci FETÖ'yü bitirme noktasına getirdi.

Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün liderine Google'ın ömür biçtiği gözlerden kaçmadı. Wikipedia Fethullah Gülen'in ölüm tarihini 13 Nisan 2017 olarak yayımladı. Fakat haberiçerisine girildiğinde böyle bir bilgi ile karşılaşılmıyor.





