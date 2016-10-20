Göç başladı

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonuna katılan ABD askerleri, ilk kez net bir şekilde görüntülendi. Koalisyon güçlerine bağlıiçinde ABD askerlerinin de bulunduğubirlikler, Mahmur İlçesi'ndeki NinovaOrtak Operasyonlar Birliği karargahındanhelikopterlerle Kayyara Nahiyesi ve Musulçevresine hareket etti. Öte yandan Musul harekâtının başlamasıyla bölgede yaşayan siviller kaçmaya başladı. Kayyara yakınlarındaki Hud kasabasından bin kişi evlerini terk ederek açılan güvenlik koridorunu kullanıp kasabadan ayrıldı. DEAŞ işgalinden önce 3 milyon, şuan ise 1.5 milyon kişinin yaşadığı Musul'dagöç tehdidinin arttığına dikkat çekenBirleşmiş Milletler, ilk aşamada 200 bin, operasyonun sonunda ise 1 milyon kişinin yer değiştireceğinin tahmin edildiğini duyurdu. 100 bini Türkiye olmak üzere 200 binkişinin kentten ayrılacağına kesin gözüylebakıldığı belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.