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Göç başladı
Musul'u DEAŞ'tan kurtarma una katılan ABD askerleri, ilk kez net bir şekilde görüntülendi. Koalisyon güçlerine bağlı içinde ABD askerlerinin de bulunduğu birlikler, Mahmur İlçesi'ndeki Ninova Ortak Operasyonlar Birliği karargahından helikopterlerle Kayyara Nahiyesi ve Musul çevresine hareket etti. Öte yandan harekâtının başlamasıyla bölgede yaşayan siviller kaçmaya başladı. Kayyara yakınlarındaki Hud kasabasından bin kişi evlerini terk ederek açılan güvenlik koridorunu kullanıp kasabadan ayrıldı. DEAŞ işgalinden önce 3 milyon, şu an ise 1.5 milyon kişinin yaşadığı Musul'da göç tehdidinin arttığına dikkat çeken Birleşmiş Milletler, ilk aşamada 200 bin, operasyonun sonunda ise 1 milyon kişinin yer değiştireceğinin tahmin edildiğini duyurdu. 100 bini Türkiye olmak üzere 200 bin kişinin kentten ayrılacağına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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