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'nün yeni alçaklığı!

Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da bitme noktasına gelen sosyal medyada kirli oyunlar peşinde!

FETÖnün yeni alçaklığı!

15 Temmuz'dan sonra dünyanın her yerinden tokat üstüne tokat yiyen Fetullahçı Terör Örgütü () sosyal medyada alçakça tezgahlarına devam ediyor.

FETÖ'cü haşhaşiler bu kez de "AkSilahlanma" başlığıyla Twitter'da etiket açıp sahte sosyal medya hesaplarıyla tweetler attı. AK Parti'nin ismini kullanarak kirli algı operasyonuna kalkışan örgüte Oda TV gibi sözde haber siteleri de destek verdi.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe 17:47
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