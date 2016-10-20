15 Temmuz'dan sonra dünyanın her yerinden tokat üstüne tokat yiyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sosyal medyada alçakça tezgahlarına devam ediyor.
FETÖ'cü haşhaşiler bu kez de "AkSilahlanma" başlığıyla Twitter'da etiket açıp sahte sosyal medya hesaplarıyla tweetler attı. AK Parti'nin ismini kullanarak kirli algı operasyonuna kalkışan örgüte Oda TV gibi sözde haber siteleri de destek verdi.
FETÖ'nün yeni alçaklığı!
Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da bitme noktasına gelen FETÖ sosyal medyada kirli oyunlar peşinde!
15 Temmuz'dan sonra dünyanın her yerinden tokat üstüne tokat yiyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sosyal medyada alçakça tezgahlarına devam ediyor.
Etiketler: FETÖ
- Erdoğan dev projenin tarihini açıkladı
- Amerika'daki FETÖ'nün okulları kapatılıyor
- Sakarya'da 'radyoaktif madde' paniği!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.