HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, FETÖ soruşturmasında 300'ün üzerinde hâkim ve savcının itirafçı olduğunu açıkladı. "Bu itirafları görünce yabancı meslektaşlarımız utanacaklar" diyen Yılmaz, bu hâkim ve savcıların FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma sistemi 'ByLock'u kullandığını da bildirdi.



Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, HSYK'nın 'gözlemci' statüsünü askıya almaya hazırlandığı bildirilen Avrupa Yargı Kurulları Ağı (ENCJ-AYKA) Başkanı Nuria Diaz Abad'a yazdığı mektuba 13 Ekim'de yanıt geldiğini söyledi. Yılmaz, AYKA'nın 21 Kasım'daki toplantısında HSYK'nın ihraç kararlarını değerlendireceklerini bildirdiğini açıkladı. Yılmaz, özetle şunları söyledi: "300'ün üzerinde itirafçı hâkim ve savcı var. Bunlar ByLock kullanan hâkim ve savcılar. İtirafçı sayısı daha da artacak. Çözülme çok hızlandı. Öyle şeyler söylüyorlar ki; kamuoyumuzda destek var ama dışta HSYK'yı eleştirenler mahcup olacaklar.

ÜRPERTİ DUYACAKLAR

Davetimiz üzerine HSYK'ya gelmeyen ve kararımızın çevirisini beklemeden HSYK'nın üyeliğinin askıya alınabileceğini söyleyen yabancı meslektaşlarımız, hukukçuluklarından utanacak. Bu itiraflarda, FETÖ'nün Türk yargısı için nasıl bir tehlike olduğu ortaya çıktı. Bu itirafları görünce büyük bir ürperti duyacaklar. Bu itiraflarda hâkim ve savcılar bu yapıya nasıl girdiklerini, yapının nasıl çeteleştiğini, yargısal yetkilerini nasıl FETÖ'nün amaçları için araç olarak kullandıklarını kendi ağızlarıyla anlattılar. Çok net olarak örgütün yargıdaki yapılanması ortaya çıktı. Türk toplumu da dünya kamuoyu da tehlikenin ulaştığı boyutları görecekler."

AYKA, darbe girişimi sonrası görevinden alınan hâkim ve savcıların durumu hakkında, 'tatmin edici bilgi alınamadığı' gerekçesiyle HSYK'nın "gözlemci statüsüne sahip olmak için gerekli şartları karşılayamaz hale geldiğini" bildirmişti.