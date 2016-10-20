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Erdoğan STK temsilcilerini ve kanaat önderlerini ağırlıyacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden STK temsilcilerini ve kanaat önderlerini ağırlıyacak

Erdoğan STK temsilcilerini ve kanaat önderlerini ağırlıyacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden STK temsilcilerini ve kanaat önderlerini ağırlıyacak.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, bugünkü toplantının önümüzdeki süreçte de devam edecek olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluşma etkinliklerinin ilk halkasını oluşturduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü toplantıda yaklaşık 50 misafirle biraraya geleceği kaydedildi. Bu toplantıların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sorunları bizzat oralarda yaşayan STK temsilcileri ve kanaat önderlerinden dinlemesi ve istişare açısından önemli bir fırsat teşkil edeceği belirtildi.
  • 20 Ekim 2016, Perşembe 11:29
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